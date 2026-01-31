weather wolkig
  3. Kriminalität: 44-Jähriger in Weißensee nach Schuss gestorben

In Berlin-Weißensee ist ein 44-jähriger Mann durch einen Schuss ums Leben gekommen. Die Polizei sichert Spuren am weiträumig abgesperrten Tatort.

Von dpa 31.01.2026, 10:27
Die Einsatzkräfte wurden am Morgen wegen eines Tötungsdeliktes in die Gustav-Adolf-Straße in Weißensee gerufen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Ein 44-jähriger Mann ist in Berlin-Weißensee durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Das mutmaßliche Tötungsdelikt ereignete sich am Morgen in der Gustav-Adolf-Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Einsatzkräfte vor Ort und der Tatort weiträumig abgesperrt.