Leipzig - Zum Wochenende bleibt es winterlich kalt in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute bei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad am mildesten. Diese sinken bereits ab dem Nachmittag, sodass der Niederschlag zwischen Regen und Schneeregen wechselt.

In der Nacht zum Samstag rechnet der DWD mit Tiefstwerten von null bis minus vier Grad. Vielerorts ist demnach mit Glätte zu rechnen. Am Samstag steigen die Temperaturen maximal auf minus eins bis plus drei Grad, hieß es weiter. Zeitweise sei in den drei Bundesländern leichter Schneefall zu erwarten. In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefsttemperaturen bei minus vier bis minus neun Grad. Bei leichtem Schneefall bleibt die Glättegefahr bestehen, so der DWD. Am Sonntag kann es bei minus zwei bis null Grad auch sonnig werden.