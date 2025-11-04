Ein Autofahrer will einen Lastwagen überholen, doch das geht schief. Am Ende müssen zwei Menschen ins Krankenhaus.

Bärenbrück - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bärenbrück (Landkreis Spree-Neiße) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 54-jähriger am Montag einen Lastwagen zu überholen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei krachte er frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen. Beide wurden bei dem Unfall verletzt, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Angaben zu Lebensgefahr gab es zunächst nicht.

Unter anderem mit einem Kran mussten beide Autos und der Lastwagen, der bei dem Unfall touchiert wurde, abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zunächst mehrere Stunden voll gesperrt, ist nun aber wieder freigegeben.