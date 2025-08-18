Mit viel Sonne und milden Temperaturen beginnt die neue Woche in Niedersachsen und Bremen. Erst ab der Wochenmitte mischen sich mehr Wolken und einzelne Schauer dazu.

Hannover - Spätsommerlich warm und freundlich starten Niedersachsen und Bremen in die Woche. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegt am Montagmorgen mancherorts noch Nebel über den Feldern, doch im Tagesverlauf setzt sich meist die Sonne durch. Nur wenige Wolken ziehen über den Himmel. Die Temperaturen erreichen bis zu 26 Grad, an der Nordsee bleibt es mit rund 21 Grad etwas kühler. An der Küste weht teils mäßiger Wind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es weitgehend klar, nur örtlich bildet sich erneut Nebel. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad im Binnenland und etwa 16 Grad an der See.

Am Dienstag geht es überwiegend freundlich weiter. Vor allem im Süden wird es mit bis zu 30 Grad in der Region Hannover und Braunschweig sommerlich warm. In Ostfriesland werden rund 23 Grad erreicht, auf den Inseln etwa 20 Grad. Richtung Küste verdichten sich die Wolken im Tagesverlauf. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Vereinzelte Schauer ab Mitte der Woche

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es überwiegend locker bewölkt oder klar, im Nordseeumfeld sind Schauer möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 bis 11 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich der Süden noch längere Zeit heiter, während von Norden her dichtere Wolken hereinziehen. Dort kann es vereinzelt auch etwas regnen, wie der DWD mitteilt. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad an der Küste und 26 Grad im Raum Hannover. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 16 Grad auf den Inseln und 9 Grad im Nordosten.