Kurzfristige Bauarbeiten sorgen für Ausfälle im Bahnverkehr zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Hildesheim. Nicht immer ist ein Ersatz mit Bussen möglich.

Bis zum 26. August gibt es Einschränkungen und Ausfälle auf den Verbindungen des Enno. (Symbolbild)

Braunschweig/Wolfsburg - Zugreisende müssen sich in den kommenden Tagen auf Teilausfälle und Einschränkungen zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Hildesheim einstellen. Als Grund nannte die Betreibergesellschaft kurzfristig angekündigte Instandhaltungsarbeiten bis zum 26. August.

Betroffen sind demnach die Verbindungen zwischen Wolfsburg (Hbf) und Braunschweig (Hbf), Braunschweig (Hbf) und Hildesheim (Hbf) sowie Wolfsburg (Hbf) und Fallersleben. Die Einschränkungen betreffen vor allem die Abend- und Nachtstunden, einige Verbindungen liegen aber auch am Morgen und am Nachmittag.

Für einen Teil der ausfallenden Fahrten richtet der Anbieter Enno einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Andere Verbindungen müssten ersatzlos entfallen, teilte das Unternehmen mit.