In der Nähe von Zwickau verletzt sich ein Mann bei einem Sturz mit seinem umgebauten Fahrrad. Der Mann stand unter dem Einfluss von Drogen. Es ist nicht sein einziges Vergehen.

Crimmitschau - Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann ist in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) mit einem umgebauten Fahrrad gestürzt und sich dabei verletzt. Der 37-Jährige wurde nach dem Unfall am Sonntagnachmittag zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Mann sein Fahrrad zu einem Mofa umgebaut.

Den Angaben zufolge hätte er für seine motorisierte Eigenkonstruktion ein Kennzeichen und eine Fahrerlaubnis benötigt - doch beides fehlte. Dafür reagierte ein Drogenvortest bei dem 37-Jährigen positiv auf Amphetamine und Cannabis, sodass in der Klinik auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Beamten stellten das umgebaute Fahrrad sicher und stellten mehrere Anzeigen.