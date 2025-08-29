Eine 71 Jahre alte Frau wendet nachts ihr Auto auf der A7 nahe Göttingen und kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen aus dem Vereinigten Königreich. An Bord sind auch vier Kinder.

Bei dem Unfall wurden nach aktuellem Stand insgesamt sechs Menschen verletzt, darunter auch drei Kinder. (Archivbild)

Göttingen (dpa/lni)- Am Autobahndreieck Drammetal im Landkreis Göttingen ist es in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wendete eine 71-jährige Fahrerin auf der Fahrbahn der A7 Richtung Kassel ihr Auto und fuhr es anschließend entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Norden, wie die Polizei mitteilte. Wenige Minuten später sei ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Bei dem Unfall wurden nach aktuellem Stand insgesamt sechs Menschen verletzt, darunter auch drei Kinder im Alter von 12, 14 und 16 Jahren. Die 71-jährige Falschfahrerin sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die drei Kinder sowie der 51 Jahre alte Fahrer und seine 48 Jahre alte Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Auto aus dem Vereinigten Königreich wurden leicht verletzt. Ein weiteres 10-jähriges Kind blieb demnach unverletzt.

Hund gerettet

Alle Betroffenen wurden in umliegende Kliniken gebracht. Glück im Unglück hatte ein tierischer Begleiter: Auch ein Hund hat den Angaben zufolge den Unfall überlebt und wurde zunächst im Tierheim untergebracht.

Zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn war laut Polizei die Überleitung der Autobahn 38 auf die Autobahn 7 Richtung Süd vorübergehend voll gesperrt. Wie es zu dem fatalen Fahrmanöver kam, müsse nun ermittelt werden.