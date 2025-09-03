Berlin - Fast 30 Jahre lang hat eine Berlinerin beim Lotto wöchentlich dieselben Zahlen getippt - und nun tatsächlich einen Millionengewinn gemacht. 4,4 Millionen Euro gewann die Frau aus Schöneberg am vergangenen Wochenende, wie ein Sprecher von Lotto Berlin sagte. Die „Berliner Zeitung“ hatte berichtet.

Die Frau, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sei, habe seit 1996 Woche für Woche im Abo am Samstag Lotto gespielt und immer die Zahlen 5, 11, 13, 39, 42, 48 getippt. Ihr Gewinn war die bislang höchste Summe in diesem Jahr in Berlin. Zuvor gab es sechs weitere Gewinne, die höher als eine Million Euro waren.

Die Gewinnerin wird nun mit einem Brief benachrichtigt und kann sich dann bei Lotto Berlin melden. „Wir rufen nie an, wir geben Bescheid per Post“, sagte der Sprecher. Gewinner hoher Summen könnten sich dann Rat holen, wie sie sich verhalten sollen. Die Beratung mache seit 30 Jahren derselbe Kollege, der viel Erfahrung habe, sagte der Sprecher. Manche Gewinner kämen nur kurz vorbei, andere würden fünf Mal erscheinen, um über den Gewinn zu sprechen.