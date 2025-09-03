Das Land senkt die Einstiegshürde für das Förderprogramm „InnoInvest“: Künftig werden bereits Investitionen ab 5.000 Euro unterstützt. Was sich sonst noch ändert.

Erfurt - Für kleine Unternehmen oder Handwerksbetriebe könnte ein Förderprogramm des Landes künftig interessanter werden. Mit dem Programm „InnoInvest“ sollen künftig auch kleine Investitionen ab 5.000 Euro unterstützt werden, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Bisher hatte die Untergrenze bei 20.000 Euro gelegen. Nach oben wurde die Grenze von 250.000 Euro auf eine Million Euro verschoben.

Auch die Bearbeitung solle vereinfacht werden, hieß es weiter. Statt komplizierter Berechnungen der Förderhöhen solle künftig ein pauschaler Betrag je nach Ausgabenhöhe für das Projekt gezahlt werden.

Das Programm soll Unternehmen laut Ministerium bei neuen Produkten und Dienstleistungen, aber auch bei neuen Produktionsverfahren unter die Arme greifen. Bis 2029 stehen dafür 40 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung. Seit Start des Programms im Oktober 2022 hätten bisher 230 Unternehmen Förderung in Höhe von 5,8 Millionen Euro erhalten und damit Investitionen im Umfang von 22 Millionen Euro umgesetzt.