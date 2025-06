Die Feuerwehr wird am Abend zu einer Kletterhalle Marienfelde gerufen. Hier war eine Frau in die Tiefe gestürzt. Die Retter können nichts mehr für sie tun.

Berlin - Eine Frau ist in einer Kletterhalle in Berlin-Marienfelde von einer Kletterwand in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach dem Unfall Mittwochabend im Trachenbergring nur noch den Tod der 54-Jährigen feststellen, wie ein Polizeisprecher sagte. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es nicht. Dennoch sein ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet.