Potsdam - Die Mehrheit der Brandenburger wünscht sich eine Fortführung des Deutschlandtickets. Rund drei Viertel der Befragten würden das ÖPNV-Ticket gern beibehalten. Das geht aus einer Umfrage von Infratest dimap für rbb24 Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg hervor. Lediglich 15 Prozent waren demnach gegen eine Weiterführung.

Die Zustimmung falle dabei unabhängig vom Wohnort aus. „Im direkten Berliner Umland ist die Zustimmung genauso hoch wie im Rest des Landes“, hieß es vom Rbb. Besonders groß sei allerdings die Zustimmung in den größeren Städten Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder). 81 Prozent waren dort für die Fortführung des Tickets. In kleinen Gemeinden unter 5.000 Einwohnern sprachen sich 61 Prozent dafür aus.

Am Freitag ist in Berlin eine Sonder-Verkehrsministerkonferenz der Länder geplant. Dabei geht es darum, wie das bundesweit gültige Deutschlandticket im Nahverkehr mit einem derzeitigen Preis von 58 Euro im Monat ab dem kommenden Jahr finanziert werden soll.