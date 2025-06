Mit einem Messer soll eine Frau mehrfach auf ihren Partner eingestochen haben. Sie wird festgenommen. Der Mann kommt in ein Krankenhaus. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Berlin - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf ihren Partner in Berlin wird eine Frau dem Haftrichter vorgeführt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin. Die 41-Jährige habe ihrem Partner mehrere Stichverletzungen im Rumpf zugefügt. Der 49-jährige Mann habe überlebt und sei in einem Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte waren am Freitagvormittag nach Berlin-Lichtenberg gerufen worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Mordkommission ermittelt. Zunächst hatte die „B.Z.“ über die Messerattacke berichtet. Der Mann konnte sich nach Angaben von Staatsanwalt Michael Petzold in der Wohnung noch in Sicherheit bringen.