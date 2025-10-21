Zeugen alarmieren die Polizei in Dessau-Roßlau, weil sie eine Frau um Hilfe rufen hören. Vor Ort ziehen die Beamten das SEK dazu.

Dessau-Roßlau - Hilfeschreie einer Frau haben in Dessau-Roßlau einen nächtlichen SEK-Einsatz ausgelöst. Zeugen riefen in der Nacht zum Dienstag die Polizei, weil sie die Hilferufe hörten, wie die Beamten mitteilten. An der entsprechenden Wohnung angekommen, drohte ein Mann demnach den Polizisten. Weil die Beamten nicht ausschließen konnten, dass er bewaffnet war, rückte das Spezialeinsatzkommando an, wie es hieß.

Später öffnete der Mann laut Polizei selbst die Wohnung und kam mit auf das Polizeirevier. In der Wohnung trafen die Beamten auch eine Frau an. Ob sie möglicherweise verletzt war, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Eine Waffe fanden die Beamten in den Räumen nicht.