Mit einer Eisenstange zieht eine Frau in Wurzen durch die Straßen. Ein Polizist wird bei dem Vorfall verletzt.

Wurzen - In der Innenstadt von Wurzen (Landkreis Leipzig) hat eine Frau mit einer Eisenstange mehrere Fensterscheiben zerstört. Die 26-Jährige hatte dabei die Scheiben eines Pkw, eines Bestattungshauses sowie einer Fleischerei und einer Bäckerfiliale eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem zerstörte sie drei Bildschirme von Automaten in einer Bank. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro beziffert.

Vor Ort wurde die Frau von der Polizei zunächst festgenommen. Bei der Maßnahme wehrte sich die 26-Jährige den Angaben zufolge und verletzte einen Beamten leicht.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden hatte, sagte ein Sprecher. Sie wurde nach der Festnahme demnach „in ein Fachkrankenhaus eingeliefert“. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.