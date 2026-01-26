weather schneeregen
Fans von Florian Silbereisen können sich freuen: Der MDR plant weitere Ausgaben der erfolgreichen Feste-Shows. Was bislang zur Verlängerung bekannt ist.

Von dpa 26.01.2026, 14:16
Der MDR hat den Weg für eine Fortsetzung seiner Showreihe in der ARD in den Jahren 2027 und 2028 freigemacht. (Archivbild)
Der MDR hat den Weg für eine Fortsetzung seiner Showreihe in der ARD in den Jahren 2027 und 2028 freigemacht. (Archivbild) Jens Kalaene/dpa

Leipzig - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat grünes Licht für eine Fortsetzung der TV-Showreihe „Die Feste mit Florian Silbereisen“ gegeben. „Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen“, erklärte der Sender. Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich der MDR nicht. Vertragliche Details könne man mit Blick auf noch anstehende Befassungen in weiteren ARD-Gremien derzeit nicht geben, hieß es.

Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten. Die formale Befassung weiterer ARD-Gremien steht noch aus.

Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe „Traumschiff“ spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.