Stendal - Wegen Eisglätte bleibt der Busverkehr im Norden von Sachsen-Anhalt weiterhin stark beeinträchtigt. Bis auf Weiteres bleibe der gesamte Bus-Linienverkehr im Landkreis Stendal eingestellt, teilte die Landkreisverwaltung am Mittag mit. Am Morgen sei man noch davon ausgegangen, gegen Mittag den Busverkehr wieder aufnehmen zu können. Dies sei allerdings nicht möglich.

In den anderen Landesteilen lief der Öffentliche Personennahverkehr im Laufe des Tages dagegen wieder an. Am Morgen hatten sowohl die Verkehrsbetriebe im Harz, im Landkreis Wittenberg und in Anhalt-Bitterfeld den Verkehr zunächst einstellen müssen. Auch wenn der Verkehr grundsätzlich wieder angelaufen sei, könne es vereinzelt weiterhin zu Problemen, gerade in ländlichen Gegenden, kommen. So seien etwa im Harz oder rund um Zerbst einzelne Nebenstraßen nicht oder nur schwer passierbar.