Berlin - In Berlin-Zehlendorf hat eine Frau schwere Stichverletzungen erlitten. Ein Mann habe ihr diese am Mittwochabend in der Hampsteadstraße zugefügt - womit sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stuft den Fall als häusliche Gewalt ein. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet.