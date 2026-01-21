Am Donnerstag jährt sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, ein Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft. Wie ist das Interesse von Schülern an der Sprache des Nachbarlandes?

Halle/Saale - Das Interesse an der französischen Sprache hat in Sachsen-Anhalts Klassenzimmern offenbar nachgelassen. Im Schuljahr 2024/25 besuchten etwa 20.370 Jungen und Mädchen den Sprachunterricht, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Trotz insgesamt gestiegener Schülerzahlen sind das etwa 2.000 Lernende wenige als noch fünf Jahre zuvor (Schuljahr 2019/20).

Die Französischschülerinnen und -schüler verteilten sich dabei auf alle Schularten und Klassenstufen. Schon in der Grundschule schnupperten 429 Kinder in die Sprache des Nachbarlandes hinein. Auch 12 Förderschülerinnen eigneten sich Vokabeln und grammatikalische Konstrukte an, hieß es. Mehr als die Hälfte aller Lernenden kommt jedoch am Gymnasium mit der Fremdsprache in Berührung. 27 Schüler hatten dabei wohl weniger Mühen, da sie laut Statistischem Bundesamt Muttersprachler sind.