Mieter bemerken Rauch und Feuer in der Wohnung eines Nachbarn. Ein junger Mann wird mit schweren Verletzungen aus den Flammen gerettet - jetzt gibt es eine traurige Nachricht.

Cottbus - Ein 32-Jähriger ist nach einem Wohnungsbrand in Cottbus gestorben. Der Mann war am vergangenen Mittwoch bewusstlos und schwer verletzt aus seiner verrauchten Wohnung gerettet worden, wie die Polizei erklärte. Nun starb er am Dienstag in einer Klinik, hieß es weiter.

Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses in der Sielower Straße waren nicht von den Flammen betroffen. Anwohner hatten die Rettung gerufen, als sie den Rauch bemerkten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr löschte die Flammen der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss, die derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Brandursache ist weiterhin unklar.