Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung. Für eine 73-Jährige, die als Beifahrerin in einem Wagen sitzt, endet der Unfall tragisch: Rettungskräfte versuchen sie wiederzubeleben - vergeblich.

Hannover - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Hannover ist eine 73-jährige Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte eine 24-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 74-Jährigen - dessen Beifahrerin die 73-Jährige war. Die Frau wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle starb.

Der 74 Jahre alte Autofahrer sowie die 24-Jährige und ihr 29 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall im Stadtteil Hainholz leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.