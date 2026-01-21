Drei Jahre lang konnte man einmal im Monat kostenlos in viele Berliner Museen. Dann wurde das Angebot wegen Sparmaßnahmen gestrichen. Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson will nach einer Lösung suchen.

Berlin - Kann man vielleicht doch künftig wieder regelmäßig an Sonntagen kostenlos ins Museum? Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson will nach einer Lösung suchen. Sie arbeiteten daran, privates Geld dafür zu finden und es „wenigstens einmal im Quartal“ umsetzen zu können, sagte Wedl-Wilson (parteilos) in Berlin.

Der eintrittsfreie Museumssonntag war 2024 wegen Einsparungen im Kulturhaushalt weggefallen. Einmal pro Monat konnte man seit 2021 viele Häuser in der Hauptstadt besuchen, ohne Eintritt zu zahlen.

Die Museen hätten ihnen zurückgemeldet, dass einmal im Monat sehr viel sei, sagte Wedl-Wilson, einmal im Quartal sei demnach optimal. „Und ich bemühe mich jetzt gerade.“ Der Haushalt sei im Dezember beschlossen worden. Sie seien dabei zu überlegen, wie man das finanziell auf die Beine stellen könne.

Der Museumssonntag war eines der Vorhaben, die von Kulturprojekte Berlin organisiert wurden. Die landeseigene Gesellschaft, die vor 20 Jahren gegründet wurde, plant etwa auch die Art Week, die Lange Nacht der Museen und historische Jubiläen, zuletzt auch die Silvesterparty am Brandenburger Tor.

Dass der Museumssonntag weggefallen ist, bedauerte Geschäftsführer Moritz van Dülmen. An den letzten Aktionstagen hätten bis zu 80.000 Menschen das Angebot wahrgenommen, sagte er kürzlich dem rbb. Insgesamt nutzten mehr als 2,2 Millionen Menschen das Angebot.