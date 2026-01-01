Die Wege von Eintracht Frankfurt und Stürmer Elye Wahi trennen sich vorerst. Überraschend ist das nicht: Der Franzose gilt als eines der größten Transfer-Missverständnisse in der Vereinsgeschichte.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt leiht Millionen-Flop Elye Wahi bis Saisonende in seine französische Heimat zu OGC Nizza aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Eine Kaufoption soll Nizza Medienberichten zufolge für den Angreifer nicht besitzen. Spekuliert wird über eine Leihgebühr in Höhe von 1 bis 1,5 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach übernimmt der französische Erstligist das komplette Gehalt des 22-Jährigen.

„Wir werden seinen Weg eng verfolgen und sind überzeugt, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Club in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Nur ein einziges Pflichtspieltor für die Eintracht

Mit der Leihe nach Nizza endet ein Millionen-Missverständnis. Die Eintracht hatte Wahi im vergangenen Winter mit großen Hoffnungen als Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Topstürmer Omar Marmoush verpflichtet und ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 ausgestattet. Angeblich 26 Millionen Euro zahlten die Frankfurter an Olympique Marseille.

Doch Krösche, der schon häufiger ein goldenes Transfer-Händchen bewies, holte dieses Mal einen Flop nach Frankfurt. Denn Wahi konnte den an ihn geknüpften Erwartungen in keiner Weise gerecht werden. In 25 Pflichtspielen gelang ihm nur ein einziger Treffer. Der Abgang nach Nizza kommt daher wenig überraschend - auch wenn Nationalspieler Jonathan Burkardt sowie Routinier Michy Batshuayi derzeit noch verletzt fehlen.

Kommt noch ein neuer Angreifer?

Statt auf Wahi setzt die Eintracht im Sturm auf Younes Ebnoutalib, den die Eintracht am Montag vom Zweitligisten SV Elversberg verpflichtet hatte. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Zudem sind die Frankfurter laut „Bild“ an dem Franzosen Arnaud Kalimuendo vom Premier-League-Club Nottingham Forest interessiert. Angeblich will die Eintracht den 23-Jährigen als Leihe mit Kaufoption in die Mainmetropole holen.