Ein Aufsichtshäuschen brennt, die S-Bahn ist bis zum Neujahrstag unterbrochen. Am frühen Morgen kommt es zu einem tödlichen Unfall am S-Bahnhof Jungfernheide.

Berlin - Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist auch am Neujahrstag nach Brandschäden weiter unterbrochen. Die S-Bahn erklärte, es gebe Beeinträchtigungen durch Vandalismus im Wedding. Die Unterbrechung liegt zwischen Gesundbrunnen und Westhafen, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Laut Feuerwehr brannte in der Silvesternacht ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig der S-Bahnstation Wedding.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ gab es außerdem am frühen Morgen einen tödlichen Unfall am S-Bahnhof Jungfernheide. Demnach stürzte ein betrunkener Mann auf die Gleise und wurde von einem ICE angefahren und tödlich verletzt.