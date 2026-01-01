Das neue Jahr beginnt für mehrere Eltern in Sachsen mit freudigen Nachrichten.

Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein kam das Mädchen Anastasia als erstes Baby im neuen Jahr zur Welt. (Symbolbild)

Chemnitz/Dresden - Glückliche Eltern zum Start ins neue Jahr: In Sachsen sind in der Nacht mehrere Neujahrsbabys zur Welt gekommen. Das DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein verzeichnete die erste Geburt um 3.14 Uhr, wie das Haus mitteilte. Mutter Maria und Vater Toni begrüßten ihre Tochter Anastasia mit einem Gewicht von 3.490 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern in ihre Familie.

Im Klinikum Chemnitz ließ das erste Baby des Jahres etwas länger auf sich warten: Um 5.55 Uhr wurde Lio als viertes Kind seiner Eltern Nathalie und Steven geboren. Er wog 2.790 Gramm und war 47 Zentimeter groß.

Im Uniklinikum Dresden herrschte auf der Geburtenstation laut Mitteilung zum Jahreswechsel reger Betrieb. Als erstes Baby im neuen Jahr kam um 6.45 Uhr Lina mit 3.275 Gramm zur Welt.