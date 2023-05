Düsseldorf - Mit dem neuen Trikotsponsor Targobank hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine wirtschaftliche Neuausrichtung weiter ausgedehnt. Zwei Wochen nach der Vorstellung einer Ticket-Revolution mit zunächst drei Heimspielen bei freiem Eintritt in der kommenden Saison hat der Club mit dem Kreditinstitut für die nächsten fünf Jahre einen neuen Sponsor auf den Trikots. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf löst den langjährigen Vorgänger Henkel ab.

Die Targobank ist auch einer der vier Partner, die mit einem Finanzvolumen von 45 Millionen Europa für die nächsten fünf Jahre das Projekt „Fortuna für alle“ unterstützen und nach der Pilotphase in der neuen Saison zukünftig alle Heimspiele bei freiem Eintritt möglich machen wollen. Die finanziellen Zuwendungen für den Schriftzug der Bank auf dem Trikot seien in dem Gesamtvolumen von 45 Millionen Euro enthalten.

„Es handelt sich um den größten Trikot-Deal in der Vereinsgeschichte“, betonte Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst am Mittwoch bei der Präsentation des neuen Partners. Damit habe der Club eine langfristige Planungssicherheit. Die weiteren Partner für das neue Modell sind in den nächsten fünf Jahren die Provinzial Versicherung, das amerikanische Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise sowie die Initiative Common Goal.

Es sei nicht primäres Ziel, den Club in die Bundesliga zu puschen, erklärte Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende des neuen Sponsors. „Wir sind nicht Investoren im Fußballgeschäft, wir sind Partner für dieses Konzept. Aber wenn Fortuna in die Bundesliga aufsteigt, dann wäre es ein Beleg dafür, dass ein solch nachhaltiges Konzept, eben auch in der Lage ist, erstklassigen Fußball hervorzubringen“, sagte Chevelard.