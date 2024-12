2. Fußball-Bundesliga Fortuna Düsseldorf siegt wieder: 5:0 gegen Braunschweig

Fast zwei Monate lang war Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga kein Sieg mehr gelungen. Am Sonntag war es wieder so weit. Und wie! Eintracht Braunschweig war chancenlos.