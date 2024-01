Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an.

Erfurt - Die Passagierzahlen am Flughafen Erfurt-Weimar haben sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht. Im vergangenen Jahr wurden rund 138.000 Fluggäste gezählt, wie der Flughafen am Montag mitteilte. 2022 waren es nach Angaben des Flughafenverbandes ADV knapp 136.000 gewesen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 sind gut 153.000 Gäste von dem Flughafen in Thüringen geflogen.

Für 2024 rechnet der Flughafen mit einem deutlichen Anstieg der Passagierzahlen auf mehr als 170.000. Unter anderem kehre das beliebte Urlaubsziel Mallorca nach einjähriger Pause in den Flugplan zurück. Eurowings werde die spanische Sonneninsel ab 25. März bis zu vier Mal pro Woche ansteuern.