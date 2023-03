Flüchtiger Autofahrer unter Drogen per Hubschrauber gesucht

Erfurt - Per Hubschrauber hat die Polizei am Montagmorgen in Erfurt nach einem geflüchteten Autofahrer gesucht. Der 24-Jährige sei zuvor von einer Streife kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hatte.

In einem „günstigen Moment“ sei der Mann laut Polizei in seinem Wagen davongefahren. Auf seiner Flucht fuhr er gegen ein geparktes Auto und richtete einen Schaden von 8000 Euro an. Als die Polizisten eintrafen, war nur noch sein Wagen da. Der Mann konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht ergriffen werden.