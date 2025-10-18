Ein 41-Jähriger will sich in Bernau einer Polizeikontrolle entziehen – doch es folgt ein schwerer Zusammenstoß.

In Bernau endet die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei mit einem Frontalcrash – drei Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Bernau - Eine nächtliche Flucht vor der Polizei hat in Bernau (Landkreis Barnim) in einem Unfall mit drei Verletzten geendet. Wie die Polizei mitteilte, wollten Einsatzkräfte in der Nacht einen 41-jährigen Autofahrer kontrollieren. Der Mann ignorierte demnach jedoch die Anhaltezeichen und fuhr davon.

Auf der Eberswalder Straße kam der Mann gegen 0.48 Uhr von seiner Spur ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, 22 und 23 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen.

Wie sich herausstellte, waren an dem Wagen des 41-Jährigen falsche Kennzeichen angebracht, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.