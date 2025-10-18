weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfall im Industriepark: Arbeiter durch Kurzschluss in Haren schwer verletzt

Unfall im Industriepark Arbeiter durch Kurzschluss in Haren schwer verletzt

An einer technischen Anlage in einem Betrieb kommt es zu einem Kurzschluss. Das hat schwere Folgen für einen Arbeiter.

Von dpa 18.10.2025, 11:52
Ein Arbeiter ist bei einem Kurzschluss schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. (Symbolbild)
Ein Arbeiter ist bei einem Kurzschluss schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Haren - Ein Arbeiter ist bei einem Kurzschluss in einem Betrieb im Emsland schwer verletzt worden. Der 32-Jährige war am Freitag im Bereich einer technischen Anlage im Industriepark Haren beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam es demnach zu einem Kurzschluss. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.