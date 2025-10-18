Über 50 besonders geschulte Fachkräfte arbeiten bei der Landesforstanstalt. Das soll ausgebaut werden. Wie sehen die Ausbildungszahlen aus?

Erfurt - Bei der Thüringer Landesforstanstalt sind aktuell 51 staatlich geprüfte Waldpädagogen tätig. Ziel sei, die Zahl weiter zu erhöhen, hieß es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann. Im Jahr 2022 hatte die Landesregierung noch von 45 zertifizierten Waldpädagogen im Freistaat berichtet.

Aktuell laufe ein Kurs mit 16 Teilnehmern, bestehend aus forstinternen Beschäftigten sowie externen pädagogischen Fachkräften aus Thüringen, hieß es weiter. Dieser werde im Mai abgeschlossen. Im Oktober 2026 solle ein neuer Kurs mit derselben Teilnehmerzahl starten. Die Ausbildung ist bundesweit anerkannt. Waldpädagogen bringen Gruppen oder Schulklassen Wissenswertes über den Wald oder die Forstwirtschaft bei.