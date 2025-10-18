Protest gegen den Leerstand in Berlin: Unbekannte verteilen Flugblätter am Bierpinsel in Steglitz und fordern mehr gemeinschaftliche Nutzung leerstehender Gebäude.

Am Bierpinsel in Berlin-Steglitz gab es nach Angaben der Polizei eine Protestaktion. (Archivbild)

Berlin - Mehrere Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Bierpinsel in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz an einer Protestaktion gegen den Leerstand von Häusern beteiligt. Unter anderem hätten sie versucht, das 1976 fertiggestellte Gebäude zu besetzen. Es seien außerdem Flugblätter mit Protest gegen den Wohnungsmangel in Berlin verteilt und mehrere Transparente aufgehängt worden, sagte ein Sprecher der Polizei, die zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt war.

Dafür wurde die Schildhornstraße gesperrt, die in unmittelbarer Nähe des Bierpinsels auf die Schloßstraße führt. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet.

Kritik an zu wenig Orten der Begegnung

Der Bierpinsel ist ein rundlicher, fast 50 Meter Turm auf einer Art Stelze, der derzeit nicht genutzt wird. Nach Angaben des „Tagesspiegel“ war „Bierpinsel für alle“ auf einem Transparent zu lesen. Auf den Flugblättern werde gefordert, den Bierpinsel gemeinschaftlich zu nutzen.

Die Verfasser kritisierten demnach, viele Läden stünden leer, während neue Büros gebaut, aber keine Nachbarschafts- oder Jugendzentren eröffnet würden. Es fehle an nichtkommerziellen Orten der Begegnung.