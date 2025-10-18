Bei einem Unfall im Landkreis Northeim werden zwei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht – eines der Opfer ist ein zweijähriges Kind.

Uslar - Bei einem Verkehrsunfall in Uslar (Landkreis Northeim) ist ein zweijähriges Kind schwer verletzt worden. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin missachtete am Freitag an einer Kreuzung an der B241 die Vorfahrt eines Autos, in dem ein 38-jähriger Mann und seine beiden Kinder saßen, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das zweijährige Kind wurde schwer, die 43-jährige Unfallverursacherin im anderen Auto leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.