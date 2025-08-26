Auf dem BASF-Werksgelände in Schwarzheide wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Kommende Woche sollen nun die Sprengstoffexperten anrücken - die Bewohner müssen früh raus.

Schwarzheide - Auf dem Werksgelände des Chemieunternehmens BASF in Schwarzheide soll kommende Woche ein Blindgänger entschärft werden. Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war vergangene Woche bei Bauarbeiten gefunden worden.

Am nächsten Mittwoch (3. September) soll die Bombe nun entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Etwa 350 Menschen aus der Gegend müssen dann bis spätestens 08.15 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Von den Einschränkungen betroffen sei auch die Bahnstrecke Großenhain-Cottbus-Frankfurt(Oder).

Es war nicht der erste Bombenfund auf dem Gelände in Schwarzheide (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Zuletzt hatte es im Dezember 2024 eine Entschärfung gegeben.