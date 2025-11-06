Am Abend rückt die Feuerwehr im Landkreis Mittelsachsen zu einem Einsatz aus. Was zu den Löscharbeiten und den Ermittlungen bisher bekannt ist.

Lunzenau - Ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Klein Schlaisdorf in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) hat am Mittwochabend Feuer gefangen. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des nächsten Tages an.

Das Feuer sei in einem Anbau des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei weiter mit. Dieser sei in dem Geschehen komplett abgebrannt. Die Flammen hätten schließlich auf ein weiteres Gebäude übergegriffen.

Zuvor hatte es nach ersten Erkenntnissen der Polizei geheißen, dass das Haus aufgrund des Feuers nicht mehr bewohnbar sei. Nach neuen Informationen ist das Ausmaß des Schadens an dem Gebäude jedoch noch unklar. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Bewohner mussten zunächst anderweitig untergebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.