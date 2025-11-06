Südlich von Osnabrück fährt ein 74-Jähriger beim Spurwechsel einem anderen Auto auf. Die Folge sind Verletzungen, ein hoher Sachschaden und eine lange Sperrung.

Eine Lebensgefahr des Mannes konnte nach kurzer Zeit ausgeschlossen werden. (Symbolbild)

Dissen am Teutoburger Wald - Bei einem Unfall auf der A33 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 74-Jähriger beim Spurwechsel vor einem Tunnel bei Dissen (Landkreis Osnabrück) einer 30-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des Mannes habe sich dabei überschlagen. Er erlitt schwere Verletzungen, vorübergehend bestand Lebensgefahr. Die Frau sei nach dem Unfall am Nachmittag ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Die A33 war für die Bergungsarbeiten bis in den Morgen in Richtung Bielefeld voll gesperrt gewesen.