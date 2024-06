Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mitte hat die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen Menschen gerettet. Die Person sei mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Sie sei in der Wohnung angetroffen worden, in der das Feuer ausgebrochen sei. Weitere Bewohner hätten das Haus selbstständig verlassen können.

Nach Angaben des Sprechers waren knapp 90 Feuerwehrleute in der Linienstraße, um den Brand in dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus zu löschen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen auf einem Balkon in der vierten Etage ausgebrochen und griff auf die Dachkonstruktion der fünften Etage über. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle.