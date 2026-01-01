In einem Stall in Aurich fallen zwei Kühe in eine Güllegrube. Für die Feuerwehr ist es ein komplizierter Einsatz. Den Tieren steht die Gülle bis zum Hals.

Aurich - Zwei Kühe sind in Aurich in eine Güllegrube unter einem Stall eingebrochen und von der Feuerwehr gerettet worden. Die Tiere steckten bis zum Hals in der Gülle und drohten zu ertrinken, wie die Feuerwehr mitteilte. Nachdem die Flüssigkeit etwas abgepumpt wurde, stiegen mit Atemschutz und Wathosen ausgerüstete Einsatzkräfte in die Grube und legten den Kühen ein spezielles Rettungsgeschirr an.

Mit der Hilfe eines Traktors und eines Radladers konnten die Kühe schließlich nach rund dreieinhalb Stunden herausgehoben werden. Beide wurden sofort von zwei Tierärzten untersucht. Die Tiere blieben nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.