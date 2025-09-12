Wilhelmshaven - Weil eine Mutter aus Versehen den Autoschlüssel in ihrem Fahrzeug liegenließ, ist ein eineinhalbjähriges Kind in Wilhelmshaven eingeschlossen worden. Der Wagen hatte sich am Mittag unbeabsichtigt verriegelt, die Mutter konnte die Türen nicht mehr öffnen, wie die Feuerwehr mitteilte. Um das Kind rasch und sicher zu befreien, schlugen die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Das Kind blieb den Angaben nach unverletzt.