Im Justizvollzug finden immer wieder Brandschutz- und Evakuierungsübungen statt. Welche Gefahrensituation wurde diesmal in der JVA Halle simuliert?

Feueralarm in JVA - Großübung in Halle

Halle - In der Justizvollzugsanstalt Halle ist am Vormittag eine große Brandschutz- und Evakuierungsübung durchgeführt worden. Unter Realbedingungen seien Kräfte der Feuerwehr und des Justizvollzugs im Einsatz gewesen, teilte das Justizministerium in Magdeburg auf Anfrage mit.

Simuliert wurde ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Hafthaus. „Das Gebäude wurde evakuiert. 19 Gefangene wurden ins Freie auf einen Freistundenhof gebracht“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Eine Person galt als vermisst. Die lebensgroße Puppe sei von den Einsatzkräften leblos geborgen worden, hieß es.

Die Übung soll nun ausgewertet werden. Im Justizvollzug finden regelmäßig unangekündigte Brandschutz- und Evakuierungsübungen statt. In Sachsen-Anhalt gibt es drei Justizvollzugsanstalten in Burg, Halle und Volkstedt. Die JVA Halle besteht aus einer Hauptanstalt („Roter Ochse“) sowie einer Nebenstelle („Frohe Zukunft“), insgesamt gibt es in der Saalestadt 614 Haftplätze.