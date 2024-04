Die historische Börse in Kopenhagen steht lichterloh in Flammen. Tragende Elemente wurden vom Feuer zerstört.

Feuer zerstört Struktur der historischen Börse in Kopenhagen

Dichter Rauch steigt aus der Alten Börse „Boersen“ in Kopenhagen auf: „Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet.“

Kopenhagen - Bei dem großen Brand der historischen Börse in Kopenhagen sind tragende Strukturen beschädigt worden. Die Feuerwehr bestätigte, dass das Gebäude zu einem Teil stark verbrannt sei. Von einem Einsturz des gesamten Gebäudes gingen die Einsatzkräfte zunächst aber nicht aus.

„Wir sind uns der Einsturzgefahr sehr bewusst“, sagte Frank Mikkelsen von der Feuerwehr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Teil des Gebäudes, der näher zum Parlament liege, sei besonders von intensivem Feuer betroffen. Die Einsatzkräfte kämpfen noch immer gegen die Flammen an, konnten bisher aber ein Übergreifen auf den anderen Teil verhindern. Dass das gesamte Gebäude einstürzt, sei zunächst nicht wahrscheinlich, hieß es.

Am Morgen brach ein Brand in dem historischen Gebäude in der Innenstadt aus. Die Turmspitze des Gebäudes - eines der ältesten und bekanntesten der dänischen Hauptstadt - stürzte ein. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst noch unklar.