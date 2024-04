Feuer in Siliziumspeicher ausgebrochen: Hoher Sachschaden

Großenhain - In einem Siliziumspeicher auf dem Gelände eines Solarparks im Landkreis Meißen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bei dem Brand ein 27 Jahre alter Mann verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, wie es hieß. Unter anderem sei ein Auto beschädigt worden.

Laut dem zuständigen Kreisbrandmeister war die Ursache für das Feuer in Großenhain zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Mittlerweile sei auch der ABC-Erkundungszug vor Ort. Die Anwohner der naheliegenden Häuser wurden über das Feuer informiert und dazu aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.