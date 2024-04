Großenhain - In einem Siliziumspeicher auf dem Gelände eines Solarparks im Landkreis Meißen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie der zuständige Kreisbrandmeister am Donnerstag mitteilte, sei die Ursache für das Feuer in Großenhain zunächst noch unbekannt. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Laut einem Sprecher der Polizei gebe es keine Verletzten.