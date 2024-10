Aus noch ungeklärter Ursache brennt es in einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Feuer in psychiatrischer Klinik in Liebenburg

In einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg brannte es aus bisher ungeklärter Ursache. Dabei wurden drei Personen verletzt. (Archivbild)

Liebenburg - In einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg (Landkreis Goslar) hat es gebrannt. Durch die starken Rauchentwicklungen wurden am Donnerstagabend drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Abend löschen. Die Brandursache war zunächst unklar und ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro.