Feuer in Einfamilienhaus im Landkreis Meißen: Ein Mensch tot

Priestewitz - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Priestewitz (Landkreis Meißen) ist ein toter Mensch gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat die Feuerwehr den leblosen Körper während der Löscharbeiten im Ortsteil Böhla Bahnhof gefunden. Die Identität der verstorbenen Person sei bislang nicht geklärt, auch die Todesursache war noch unklar. Auch zur Brandursache könne man bislang nichts sagen, hieß es. Die Ermittlungen laufen.