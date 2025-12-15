Strecke dicht, Zug evakuiert. Für mehrere Hundert Reisende nimmt eine Fahrt mit einem ICE ein unerwartetes Ende. Was ist passiert?

Der ICE war auf dem Weg nach Berlin, als der Brand bemerkt wurde. (Symbolbild)

Gotha - In einem ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg von München nach Berlin hat es in einer Zugtoilette gebrannt. Das Zugpersonal konnte den Brand unmittelbar und selbstständig löschen - Fahrgäste wurden nicht verletzt, wie die Bahn mitteilte. Die rund 500 Reisenden verließen demnach am Nachmittag den Zug am Bahnhof Gotha in Thüringen und konnten ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzen.

Die Feuerwehr wurde laut Bahn auch hinzugezogen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes sei die Strecke im Bereich Gotha für rund eine Stunde gesperrt gewesen. Die Sperrung sei bereits wieder aufgehoben und der Zugverkehr wieder angelaufen - es könne noch zu Verspätungen kommen.

Die genaue Ursache müsse noch untersucht werden, hieß es. Das Feuer war laut Bundespolizei in der Nähe von Wandersleben im Landkreis Gotha bemerkt worden.