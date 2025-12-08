Das war kein Probealarm: Ein Feuer während des Unterrichts hat Schüler und Lehrer einer Chemnitzer Schule aufgeschreckt. Was ist passiert?

Kein Probealarm: An einer Schule in Chemnitz hat es gebrannt, sodass sich Lehrer und Schüler in Sicherheit bringen mussten. (Symbolbild)

Chemnitz - Nach einem Feuer an einer Schule in Chemnitz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Am Montag war in einem Klassenzimmer während des Unterrichts eine Gardine in Brand geraten, wie Polizei und Feuerwehr informierten. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert und die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Lehrer und Schüler mit Brandgasen oder Löschmittel in Kontakt gekommen sind, wurden alle vom Rettungsdienst untersucht. Insgesamt waren rund 80 Personen betroffen. Doch verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der genaue Schaden konnte noch nicht beziffert werden.