Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße bleibt die Strecke zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz für längere Zeit gesperrt. Ersatzbusse bringen die Fahrgäste bis zur S-Bahn.

Berlin - Nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße müssen sich Fahrgäste auf der U-Bahnlinie U9 auf längere Einschränkungen einstellen. „Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass die Unterbrechung der U9 zwischen U Bundesplatz und U Rathaus Steglitz voraussichtlich noch mehrere Wochen andauern wird“, teilte die BVG mit. Die zerstörten Kabeltrassen erforderten demnach umfangreiche Reparatur- und Reinigungsarbeiten.

Die BVG stehe bei der Ermittlung der Brandursache in engem Austausch mit der Polizei. Von einer technischen Ursache sei derzeit nicht auszugehen, hieß es von der BVG. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wegen einer Rauchentwicklung war die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in die U-Bahnstation, um den Brand zu löschen.

Wie kommen Fahrgäste ans Ziel?

Für die kommenden Tage wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der im 5-Minuten-Takt zwischen der U-Bahnstation Berliner Straße und dem S-Bahnhof Feuerbachstraße verkehrt. Dort können Fahrgäste in die S1 umsteigen. Folgende Bahnhöfe werden von den Bussen angefahren: Bundesplatz, Friedrich-Wilhelm-Platz und Walther-Schreiber-Platz.

An den U-Bahnhöfen werden laut BVG die Haltestellen der Linie N9, am S-Bahnhof Feuerbachstraße die Haltestellen der Linie M76 angefahren. Wer zum Rathaus Steglitz möchte, der kann vom Walther-Schreiber-Platz auch die Buslinien M48, M85 und 186 nehmen, die auch an der Schloßstraße halten.