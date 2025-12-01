Leipzig - Ausgerechnet vor dem K.o.-Spiel im DFB-Pokal muss Ole Werner sein Prunkstück Viererkette umbauen. Denn für das Achtelfinale gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky) fällt Nationalspieler Ridle Baku bei RB Leipzig aus. Laut Cheftrainer hat der Außenverteidiger im Gladbach-Spiel eine Sprunggelenksverletzung erlitten.

Für die Viererkette könnten nun Lukas Klostermann oder Kosta Nedeljkovic eine Option sein, bestätigte Werner, der einen spielstarken Gegner erwartet: „Magdeburg steht seit vielen Jahren für einen gewissen Fußball, hat sehr viel technisch starke Spieler“. Zwar habe der FCM - abgesehen vom 3:0 gegen Nürnberg - zuletzt nicht die Effektivität vor dem Tor gehabt. „Doch es ist eine Mannschaft, die einen Erstligisten vor Probleme stellen kann“, betonte Werner.

Das sehen auch seine Profis so. „Es ist ein Pokalspiel, da kann alles passieren, es sind andere Regeln und trotzdem spielen wir zu Hause. Unser klarer Anspruch ist, da weiterzukommen“, sagte Abräumer Nicolas Seiwald und Abwehrchef Willi Orban betonte: „Das ist ein Pokalspiel, da darfst du dir keine Fehler erlauben.“

Defensive derzeit das RB-Prunkstück

Die Abwehr ist derzeit das Prunkstück bei RB. Sechs Zu-Null-Spiele gab es schon in der Liga. Trainer Werner lobt das Gemeinschaftswerk, denn auch die Offensivspieler machen die Drecksarbeit mit. „Wir stehen defensiv oft so gut, bekommen so wenig Gegentore, weil jeder auch mit verteidigt. Das ist sicherlich etwas Positives, was man mitnehmen kann“, sagte Werner und haderte beim torlosen Remis in Gladbach eher mit der Offensive, wo „im letzten Drittel Genauigkeit und Durchschlagskraft“ fehlten.

Das waren eigentlich die Probleme der Magdeburger, die beim 3:0 gegen Nürnberg erstmals in dieser Saison dank des Doppelpacks von Mateusz Zukowski und Maximilian Breunig drei Stürmertore verbuchten - nach zuvor einem Tor aus drei Spielen bei gleichzeitig drei Niederlagen. Insgesamt stehen nur 13 Saisontore in 14 Spielen auf der Habenseite.

„Die Wichtigkeit des Sieges braucht man nicht groß beschreiben. Von uns und den Fans ist sehr viel Last abgefallen. Dazu haben wir zu null gespielt. Das ist der Weg, den wir gehen müssen“, sagte FCM-Torhüter Dominik Reimann, der mit Blick auf das Spiel in Leipzig meinte: „Es war schon vor der letzten Pokalrunde so, dass wir das Ligaspiel zuvor gewonnen haben und danach das Pokalspiel. Ich würde es gern noch einmal so machen.“

Rotation im RB-Tor

Anders als beim FCM wird es bei den Leipzigern wie schon in den ersten beiden Pokalspielen einen Torhüter-Wechsel geben. Maarten Vandevoordt wird wieder für Peter Gulacsi in der Startelf stehen. Eine größere Rotation wird nicht erwartet, dafür sind die aktuellen Ausfälle mit Baku (Sprunggelenk), El Chadaille Bitshiabu, Timo Werner (beide Muskelverletzung), Assan Ouédraogo und Romulo (beide Knieprobleme) zu groß.

Im DFB-Pokal treffen beide Teams das erste Mal aufeinander. Auch in der Bundesliga und im Unterhaus gab es noch kein Duell. Die bisherigen sechs Spiele fanden ausschließlich in der Regionalliga (2010-2013) statt. RB sollte dennoch gewarnt sein. Die Magdeburger, die in der ersten Runde 3:1 in Saarbrücken und dann beim FC Illertissen 3:0 gewannen, haben als einziger Europapokalsieger der ehemaligen DDR (1974) eine besondere Pokal-Historie. 2000 stürmte der FCM als unterklassiger Verein bis ins Viertelfinale, schaltete dabei den FC Bayern und den 1. FC Köln aus. 2017 wurde der FC Augsburg in der ersten Runde besiegt.