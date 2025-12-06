Er ist 2,8 Meter lang und wiegt mehr als zwei Tonnen: der diesjährige Dresdner Riesenstollen. Vor dem Anschnitt geht er zunächst in einem Festumzug auf Tour durch das Stadtzentrum.

Dresden - Mit einem Festumzug im Stadtzentrum hat Dresden sein 30. Stollenfest gefeiert. Hunderte Teilnehmer teils in historischen Kostümen zogen begleitet von Fanfaren- und Spielmannszügen durch die Straßen und zeigten die Geschichte des Dresdner Stollens in etwa 30 Bildern. Bei der Prozession wurde auch der diesjährige Riesenstollen auf einem Wagen präsentiert. Er ist laut Schutzverband Dresdner Stollen 2,8 Meter lang, 0,92 Meter hoch und wiegt 2,1 Tonnen.

Stollenbäcker haben den XXL-Striezel aus mehr als 3.300 Teilen zusammengesetzt. Er wurde im Anschluss an den Umzug feierlich mit einem großen Messer angeschnitten. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der einzelnen Stücke werden soziale Projekte unterstützt.

Das Stollenfest geht laut dem Schutzverband auf das Jahr 1730 zurück. Damals hat Kurfürst August der Starke Adlige und Militärs zu einer Heerschau geladen - dem sogenannten Zeithainer Lustlager. Eigens für das Barockfest sei damals ein riesiger, etwa 1.800 Kilogramm schwerer Christstollen gebacken worden.